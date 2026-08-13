Bank of Georgia Group Aktie 41160163 / GB00BF4HYT85
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13.08.2026 10:02:20
FTSE 100-Papier Bank of Georgia Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bank of Georgia Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Anleger, die vor Jahren in Bank of Georgia Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Vor 5 Jahren wurde das Bank of Georgia Group-Papier via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 15.50 GBP. Wer vor 5 Jahren 10’000 GBP in die Bank of Georgia Group-Aktie investiert hat, hat nun 645.161 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 82’064.52 GBP, da sich der Wert eines Bank of Georgia Group-Anteils am 12.08.2026 auf 127.20 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 720.65 Prozent angezogen.
Jüngst verzeichnete Bank of Georgia Group eine Marktkapitalisierung von 5.45 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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