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26.11.2026 10:02:03
FTSE 100-Papier Bank of Georgia Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bank of Georgia Group-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Bank of Georgia Group eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Vor 3 Jahren wurde das Bank of Georgia Group-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Bank of Georgia Group-Papier 34.85 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 GBP in das Bank of Georgia Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 286.944 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 25.11.2026 auf 115.30 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 33’084.65 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 230.85 Prozent erhöht.
Alle Bank of Georgia Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5.16 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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