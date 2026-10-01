FTSE 100-Papier Bank of Georgia Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bank of Georgia Group-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurde die Bank of Georgia Group-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Bank of Georgia Group-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 36.90 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Bank of Georgia Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2.710 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 30.09.2026 auf 143.70 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 389.43 GBP wert. Mit einer Performance von +289.43 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Bank of Georgia Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6.19 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch