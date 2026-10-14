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Balfour Beatty Aktie 372870 / GB0000961622

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Rentable Balfour Beatty-Anlage? 14.10.2026 10:03:12

FTSE 100-Papier Balfour Beatty-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Balfour Beatty-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Balfour Beatty-Aktien gewesen.

Balfour Beatty
8.97 CHF -0.64%
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Die Balfour Beatty-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Balfour Beatty-Papier letztlich bei 3.08 GBP. Wenn ein Anleger damals 10’000 GBP in die Balfour Beatty-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3’250.975 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 13.10.2026 27’600.78 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 8.49 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 176.01 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Balfour Beatty betrug jüngst 4.12 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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