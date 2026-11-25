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25.11.2026 10:02:18
FTSE 100-Papier Balfour Beatty-Aktie: So viel hätte eine Investition in Balfour Beatty von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Balfour Beatty-Investment verdienen können.
Die Balfour Beatty-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Balfour Beatty-Aktie an diesem Tag 2.72 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 GBP in die Balfour Beatty-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3’680.530 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.11.2026 gerechnet (8.84 GBP), wäre die Investition nun 32’535.89 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 225.36 Prozent erhöht.
Zuletzt ergab sich für Balfour Beatty eine Börsenbewertung in Höhe von 4.05 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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