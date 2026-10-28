FTSE 100-Papier Balfour Beatty-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Balfour Beatty von vor 10 Jahren abgeworfen

Das Balfour Beatty-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Balfour Beatty-Anteile bei 2.70 GBP. Bei einem Investment von 1’000 GBP in die Balfour Beatty-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 370.920 Balfour Beatty-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.10.2026 gerechnet (8.61 GBP), wäre die Investition nun 3’191.77 GBP wert. Das kommt einer Steigerung um 219.18 Prozent gleich.

Balfour Beatty wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4.02 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch