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|Rentabler Balfour Beatty-Einstieg?
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28.10.2026 10:02:30
FTSE 100-Papier Balfour Beatty-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Balfour Beatty von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Balfour Beatty-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Das Balfour Beatty-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Balfour Beatty-Anteile bei 2.70 GBP. Bei einem Investment von 1’000 GBP in die Balfour Beatty-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 370.920 Balfour Beatty-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.10.2026 gerechnet (8.61 GBP), wäre die Investition nun 3’191.77 GBP wert. Das kommt einer Steigerung um 219.18 Prozent gleich.
Balfour Beatty wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4.02 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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