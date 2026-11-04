FTSE 100-Papier Balfour Beatty-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Balfour Beatty von vor einem Jahr eingefahren

Vor 1 Jahr wurden Balfour Beatty-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 6.74 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 GBP in die Balfour Beatty-Aktie investierten, hätten nun 1’484.781 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12’962.14 GBP, da sich der Wert einer Balfour Beatty-Aktie am 03.11.2026 auf 8.73 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 29.62 Prozent gesteigert.

Balfour Beatty erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4.09 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch