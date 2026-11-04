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04.11.2026 10:02:12
FTSE 100-Papier Balfour Beatty-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Balfour Beatty von vor einem Jahr eingefahren
Bei einem frühen Balfour Beatty-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Vor 1 Jahr wurden Balfour Beatty-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 6.74 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 GBP in die Balfour Beatty-Aktie investierten, hätten nun 1’484.781 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12’962.14 GBP, da sich der Wert einer Balfour Beatty-Aktie am 03.11.2026 auf 8.73 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 29.62 Prozent gesteigert.
Balfour Beatty erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4.09 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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