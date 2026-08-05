FTSE 100-Papier BAE Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BAE Systems von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit der BAE Systems-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die BAE Systems-Anteile bei 18.39 GBP. Bei einem Investment von 10’000 GBP in die BAE Systems-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 543.922 BAE Systems-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11’879.25 GBP, da sich der Wert einer BAE Systems-Aktie am 04.08.2026 auf 21.84 GBP belief. Aus 10’000 GBP wurden somit 11’879.25 GBP, was einer positiven Performance von 18.79 Prozent entspricht.

BAE Systems erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 62.75 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch