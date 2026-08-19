FTSE 100-Papier BAE Systems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BAE Systems-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor 5 Jahren wurden BAE Systems-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der BAE Systems-Aktie betrug an diesem Tag 5.68 GBP. Bei einer 1’000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 176.182 BAE Systems-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 18.08.2026 auf 22.25 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3’920.04 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 292.00 Prozent.

BAE Systems war somit zuletzt am Markt 65.50 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch