BAE Systems Aktie 874077 / GB0002634946
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12.08.2026 10:02:28
FTSE 100-Papier BAE Systems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BAE Systems-Investment von vor 3 Jahren verdient
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in BAE Systems-Aktien verdienen können.
Am 12.08.2023 wurde die BAE Systems-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 10.17 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 100 GBP in die BAE Systems-Aktie investierten, hätten nun 9.838 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der BAE Systems-Aktie auf 22.30 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 219.38 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 119.38 Prozent angezogen.
BAE Systems wurde am Markt mit 65.75 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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