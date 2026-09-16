FTSE 100-Papier BAE Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAE Systems von vor 5 Jahren eingefahren

BAE Systems-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 5.54 GBP. Bei einem Investment von 10’000 GBP in die BAE Systems-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1’804.403 BAE Systems-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.09.2026 gerechnet (20.06 GBP), wäre das Investment nun 36’196.32 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +261.96 Prozent.

Der BAE Systems-Wert an der Börse wurde auf 56.84 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch