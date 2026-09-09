BAE Systems Aktie 874077 / GB0002634946
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|BAE Systems-Investition
|
09.09.2026 10:02:26
FTSE 100-Papier BAE Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAE Systems von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen BAE Systems-Investment gewesen.
BAE Systems-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das BAE Systems-Papier bei 10.28 GBP. Bei einem 1’000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 97.324 BAE Systems-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’891.48 GBP, da sich der Wert eines BAE Systems-Papiers am 08.09.2026 auf 19.44 GBP belief. Die Steigerung von 1’000 GBP zu 1’891.48 GBP entspricht einer Performance von +89.15 Prozent.
Der Börsenwert von BAE Systems belief sich jüngst auf 57.04 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
Nachrichten zu BAE Systems plc
|
10:02
|FTSE 100-Papier BAE Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAE Systems von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
09:28
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 beginnt die Mittwochssitzung im Minus (finanzen.ch)
|
02.09.26
|FTSE 100-Wert BAE Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in BAE Systems von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
28.08.26
|LSE-Handel: Zum Handelsende Pluszeichen im FTSE 100 (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Gute Stimmung in London: So entwickelt sich der FTSE 100 nachmittags (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Gewinne in London: FTSE 100 am Mittag stärker (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zum Start mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
26.08.26
|FTSE 100-Titel BAE Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BAE Systems-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)