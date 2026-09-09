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BAE Systems Aktie 874077 / GB0002634946

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BAE Systems-Investition 09.09.2026 10:02:26

FTSE 100-Papier BAE Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAE Systems von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen BAE Systems-Investment gewesen.

BAE Systems
20.93 CHF -2.60%
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BAE Systems-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das BAE Systems-Papier bei 10.28 GBP. Bei einem 1’000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 97.324 BAE Systems-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’891.48 GBP, da sich der Wert eines BAE Systems-Papiers am 08.09.2026 auf 19.44 GBP belief. Die Steigerung von 1’000 GBP zu 1’891.48 GBP entspricht einer Performance von +89.15 Prozent.

Der Börsenwert von BAE Systems belief sich jüngst auf 57.04 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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