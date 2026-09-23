BAE Systems Aktie 874077 / GB0002634946
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23.09.2026 10:02:24
FTSE 100-Papier BAE Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAE Systems von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in BAE Systems gewesen.
Die BAE Systems-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das BAE Systems-Papier bei 5.25 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die BAE Systems-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 19.066 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 379.98 GBP, da sich der Wert einer BAE Systems-Aktie am 22.09.2026 auf 19.93 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 279.98 Prozent angewachsen.
Der BAE Systems-Wert an der Börse wurde auf 60.04 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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