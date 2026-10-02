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Babcock International Aktie 1142141 / GB0009697037

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Lohnender Babcock International-Einstieg? 02.10.2026 10:02:34

FTSE 100-Papier Babcock International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Babcock International von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Babcock International-Aktie Investoren gebracht.

Babcock International
10.10 CHF -2.66%
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Am 02.10.2016 wurde das Babcock International-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 10.35 GBP. Bei einer 1’000-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 96.618 Babcock International-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 01.10.2026 auf 9.49 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 917.10 GBP wert. Das entspricht einem Minus von 8.29 Prozent.

Der Marktwert von Babcock International betrug jüngst 4.84 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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