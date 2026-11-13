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|Profitabler Babcock International-Einstieg?
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13.11.2026 10:02:23
FTSE 100-Papier Babcock International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Babcock International-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren Babcock International-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Am 13.11.2023 wurde das Babcock International-Papier via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 4.10 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 GBP in das Babcock International-Papier investiert hätte, befänden sich nun 244.141 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2’430.18 GBP, da sich der Wert eines Babcock International-Anteils am 12.11.2026 auf 9.95 GBP belief. Damit wäre die Investition um 143.02 Prozent gestiegen.
Babcock International wurde am Markt mit 5.06 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
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Analysen zu Babcock International
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Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
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Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.