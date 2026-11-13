FTSE 100-Papier Babcock International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Babcock International-Investment von vor 3 Jahren verdient

Am 13.11.2023 wurde das Babcock International-Papier via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 4.10 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 GBP in das Babcock International-Papier investiert hätte, befänden sich nun 244.141 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2’430.18 GBP, da sich der Wert eines Babcock International-Anteils am 12.11.2026 auf 9.95 GBP belief. Damit wäre die Investition um 143.02 Prozent gestiegen.

Babcock International wurde am Markt mit 5.06 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch