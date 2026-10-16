Babcock International Aktie 1142141 / GB0009697037
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|Lukratives Babcock International-Investment?
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16.10.2026 10:02:18
FTSE 100-Papier Babcock International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Babcock International-Investment von vor 3 Jahren verdient
So viel hätten Anleger mit einem frühen Babcock International-Investment verdienen können.
Vor 3 Jahren wurde das Babcock International-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 4.02 GBP. Bei einem Babcock International-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 24.876 Babcock International-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 230.95 GBP, da sich der Wert eines Babcock International-Anteils am 15.10.2026 auf 9.28 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 130.95 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Babcock International belief sich zuletzt auf 4.46 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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