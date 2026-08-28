Babcock International Aktie 1142141 / GB0009697037
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|Rentable Babcock International-Investition?
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28.08.2026 10:02:25
FTSE 100-Papier Babcock International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Babcock International von vor 5 Jahren eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen Babcock International-Investment verdienen können.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Babcock International-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Babcock International-Anteile bei 3.70 GBP. Bei einem Investment von 10’000 GBP in die Babcock International-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2’706.360 Babcock International-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 27.08.2026 auf 10.82 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 29’282.81 GBP wert. Damit wäre die Investition um 192.83 Prozent gestiegen.
Babcock International war somit zuletzt am Markt 5.35 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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