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Babcock International Aktie 1142141 / GB0009697037

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Investmentbeispiel 07.08.2026 10:02:29

FTSE 100-Papier Babcock International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Babcock International von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Babcock International-Investment gewesen.

Babcock International
12.88 CHF -0.43%
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Babcock International-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 9.77 GBP wert. Wenn man vor 10 Jahren 10’000 GBP in die Babcock International-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1’023.541 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Babcock International-Papiers auf 11.90 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12’180.14 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 21.80 Prozent angewachsen.

Babcock International markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5.84 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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