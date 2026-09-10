FTSE 100-Papier Auto Trader Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Auto Trader Group-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Die Auto Trader Group-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 7.88 GBP. Wer vor 1 Jahr 10’000 GBP in die Auto Trader Group-Aktie investiert hat, hat nun 1’268.714 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Auto Trader Group-Anteile wären am 09.09.2026 6’204.01 GBP wert, da der Schlussstand 4.89 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 37.96 Prozent verringert.

Alle Auto Trader Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3.99 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch