FTSE 100-Papier Auto Trader Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Auto Trader Group-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurde die Auto Trader Group-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 6.09 GBP wert. Bei einer 1’000-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 164.220 Auto Trader Group-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 4.68 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 768.71 GBP wert. Das entspricht einer Einbusse um 23.13 Prozent.

Zuletzt verbuchte Auto Trader Group einen Börsenwert von 3.74 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch