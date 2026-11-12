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|Rentables Auto Trader Group-Investment?
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12.11.2026 10:02:04
FTSE 100-Papier Auto Trader Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Auto Trader Group von vor 3 Jahren verloren
Vor Jahren Auto Trader Group-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 3 Jahren wurde die Auto Trader Group-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 6.82 GBP. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10’000 GBP in die Auto Trader Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1’466.276 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8’249.27 GBP, da sich der Wert einer Auto Trader Group-Aktie am 11.11.2026 auf 5.63 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 17.51 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Auto Trader Group bezifferte sich zuletzt auf 4.24 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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