FTSE 100-Papier Auto Trader Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Auto Trader Group von vor 3 Jahren gekostet

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Auto Trader Group-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 5.98 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1’672.241 Auto Trader Group-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 19.08.2026 8’936.45 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 5.34 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 10.64 Prozent.

Am Markt war Auto Trader Group jüngst 4.10 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch