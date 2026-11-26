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26.11.2026 10:02:03
FTSE 100-Papier Auto Trader Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Auto Trader Group von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen Auto Trader Group-Einstiegs gewesen.
Die Auto Trader Group-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 4.01 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 249.688 Auto Trader Group-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 25.11.2026 auf 5.32 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’328.84 GBP wert. Mit einer Performance von +32.88 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Auto Trader Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4.17 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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