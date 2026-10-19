AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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19.10.2026 10:02:40
FTSE 100-Papier AstraZeneca-Aktie: So viel wäre eine AstraZeneca-Kapitalanlage von vor einem Jahr heute wert
Bei einem frühen AstraZeneca-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Vor 1 Jahr wurden AstraZeneca-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der AstraZeneca-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 125.58 GBP. Wer vor 1 Jahr 10’000 GBP in die AstraZeneca-Aktie investiert hat, hat nun 79.631 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 16.10.2026 auf 124.46 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’910.81 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 0.89 Prozent verkleinert.
AstraZeneca markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 192.75 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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