FTSE 100-Papier AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AstraZeneca von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde das AstraZeneca-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die AstraZeneca-Aktie bei 135.32 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 0.739 AstraZeneca-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 103.33 GBP, da sich der Wert eines AstraZeneca-Anteils am 13.11.2026 auf 139.82 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 3.33 Prozent angezogen.

Am Markt war AstraZeneca jüngst 216.67 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch