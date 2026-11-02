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02.11.2026 10:02:26
FTSE 100-Papier AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AstraZeneca-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die AstraZeneca-Aktie Investoren gebracht.
AstraZeneca-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 92.13 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 10.854 AstraZeneca-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 30.10.2026 auf 139.60 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’515.25 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 51.53 Prozent zugenommen.
Am Markt war AstraZeneca jüngst 216.66 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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