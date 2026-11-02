FTSE 100-Papier AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AstraZeneca-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

AstraZeneca-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 92.13 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 10.854 AstraZeneca-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 30.10.2026 auf 139.60 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’515.25 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 51.53 Prozent zugenommen.

Am Markt war AstraZeneca jüngst 216.66 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch