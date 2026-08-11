Associated British Foods Aktie 719064 / GB0006731235
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11.08.2026 10:02:37
FTSE 100-Papier Associated British Foods-Aktie: So viel Verlust hätte eine Associated British Foods-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Investment in Associated British Foods-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Am 11.08.2025 wurden Associated British Foods-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 22.53 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 GBP in die Associated British Foods-Aktie investierten, hätten nun 443.853 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Associated British Foods-Papiere wären am 10.08.2026 9’245.45 GBP wert, da der Schlussstand 20.83 GBP betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 7.55 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Associated British Foods bezifferte sich zuletzt auf 14.90 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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