FTSE 100-Papier Associated British Foods-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Associated British Foods von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Associated British Foods-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Associated British Foods-Papiers betrug an diesem Tag 22.37 GBP. Bei einem Associated British Foods-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4.470 Associated British Foods-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 07.09.2026 auf 20.39 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 91.15 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 8.85 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Associated British Foods belief sich zuletzt auf 14.47 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch