Heute vor 5 Jahren wurden Associated British Foods-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Associated British Foods-Aktie bei 19.51 GBP. Hätte ein Anleger 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Associated British Foods-Aktie investiert, befänden sich nun 51.265 Associated British Foods-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Associated British Foods-Aktie auf 20.66 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’059.13 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +5.91 Prozent.

Jüngst verzeichnete Associated British Foods eine Marktkapitalisierung von 14.35 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch