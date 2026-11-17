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|Rentables Associated British Foods-Investment?
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17.11.2026 10:02:05
FTSE 100-Papier Associated British Foods-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Associated British Foods von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren Associated British Foods-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren wurden Associated British Foods-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Associated British Foods-Aktie bei 19.51 GBP. Hätte ein Anleger 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Associated British Foods-Aktie investiert, befänden sich nun 51.265 Associated British Foods-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Associated British Foods-Aktie auf 20.66 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’059.13 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +5.91 Prozent.
Jüngst verzeichnete Associated British Foods eine Marktkapitalisierung von 14.35 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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