FTSE 100-Papier Associated British Foods-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Associated British Foods von vor 10 Jahren verloren

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit Associated British Foods-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 31.00 GBP. Wer vor 10 Jahren 10’000 GBP in die Associated British Foods-Aktie investiert hat, hat nun 322.581 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 28.08.2026 6’619.35 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 20.52 GBP belief. Das entspricht einer Einbusse um 33.81 Prozent.

Associated British Foods wurde jüngst mit einem Börsenwert von 14.34 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch