Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’251 -0.3%  SPI 20’039 -0.4%  Dow 53’186 -0.7%  DAX 26’000 -1.0%  Euro 0.9390 0.0%  EStoxx50 6’374 -0.7%  Gold 4’384 -1.5%  Bitcoin 63’225 -0.4%  Dollar 0.8100 0.2%  Öl 92.1 1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Nestlé3886335Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Swiss Life-Aktie fällt: Halbjahresgewinn übertrifft Erwartungen - Aktienrückkauf und Stellenabbau angekündigt
Aktien im Fokus: Engie und Nokia kommen wohl in EURO STOXX 50 - VW und Wolters raus
Analyse: UBS AG bewertet Novartis-Aktie mit Neutral in neuer Analyse
Bayer-Aktie: UBS AG vergibt Bewertung mit Buy
August 2026: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Suche...
Plus500 Depot

Associated British Foods Aktie 719064 / GB0006731235

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Profitables Associated British Foods-Investment? 01.09.2026 10:02:33

FTSE 100-Papier Associated British Foods-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Associated British Foods von vor 10 Jahren verloren

Bei einem frühen Associated British Foods-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Associated British Foods
22.21 CHF 2.44%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit Associated British Foods-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 31.00 GBP. Wer vor 10 Jahren 10’000 GBP in die Associated British Foods-Aktie investiert hat, hat nun 322.581 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 28.08.2026 6’619.35 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 20.52 GBP belief. Das entspricht einer Einbusse um 33.81 Prozent.

Associated British Foods wurde jüngst mit einem Börsenwert von 14.34 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?

Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Associated British Foods plc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten