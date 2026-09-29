FTSE 100-Papier Associated British Foods-Aktie: So viel hätte eine Investition in Associated British Foods von vor 10 Jahren gekostet

Am 29.09.2016 wurde die Associated British Foods-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Associated British Foods-Aktie bei 26.05 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Associated British Foods-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3.839 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Associated British Foods-Anteile wären am 28.09.2026 71.25 GBP wert, da der Schlussstand 18.56 GBP betrug. Aus 100 GBP wurden somit 71.25 GBP, was einer negativen Performance von 28.75 Prozent entspricht.

Associated British Foods war somit zuletzt am Markt 12.99 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch