FTSE 100-Papier Associated British Foods-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Associated British Foods-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Associated British Foods-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Associated British Foods-Anteile an diesem Tag 20.02 GBP wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 49.950 Associated British Foods-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’033.47 GBP, da sich der Wert eines Associated British Foods-Papiers am 24.08.2026 auf 20.69 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +3.35 Prozent.

Der Marktwert von Associated British Foods betrug jüngst 14.40 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch