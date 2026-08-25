Associated British Foods Aktie 719064 / GB0006731235
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25.08.2026 10:02:17
FTSE 100-Papier Associated British Foods-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Associated British Foods-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Associated British Foods-Aktien verdienen können.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Associated British Foods-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Associated British Foods-Anteile an diesem Tag 20.02 GBP wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 49.950 Associated British Foods-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’033.47 GBP, da sich der Wert eines Associated British Foods-Papiers am 24.08.2026 auf 20.69 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +3.35 Prozent.
Der Marktwert von Associated British Foods betrug jüngst 14.40 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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