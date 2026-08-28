Antofagasta Aktie 244698 / GB0000456144
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28.08.2026 10:02:25
FTSE 100-Papier Antofagasta-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Antofagasta-Investment von vor einem Jahr verdient
Wer vor Jahren in Antofagasta-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit Antofagasta-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 21.58 GBP. Bei einem Antofagasta-Investment von 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 46.339 Antofagasta-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 27.08.2026 1’871.64 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 40.39 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 87.16 Prozent gleich.
Antofagasta markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 39.68 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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