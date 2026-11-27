Vor 3 Jahren wurde das Antofagasta-Papier via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 14.13 GBP. Bei einem Antofagasta-Investment von 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 707.965 Antofagasta-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 18’357.52 GBP, da sich der Wert einer Antofagasta-Aktie am 26.11.2026 auf 25.93 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 83.58 Prozent gesteigert.

Der Antofagasta-Wert an der Börse wurde auf 24.65 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch