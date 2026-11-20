Das Antofagasta-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 26.47 GBP wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 GBP in die Antofagasta-Aktie investierten, hätten nun 37.779 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 19.11.2026 auf 27.85 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’052.13 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 5.21 Prozent.

Der Börsenwert von Antofagasta belief sich zuletzt auf 27.42 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch