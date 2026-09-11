FTSE 100-Papier Antofagasta-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Antofagasta von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurde das Antofagasta-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 14.19 GBP. Bei einem Antofagasta-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7.046 Antofagasta-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 265.69 GBP, da sich der Wert eines Antofagasta-Anteils am 10.09.2026 auf 37.71 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 165.69 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Antofagasta bezifferte sich zuletzt auf 39.44 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch