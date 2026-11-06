FTSE 100-Papier Antofagasta-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Antofagasta-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurde die Antofagasta-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 13.72 GBP. Bei einem Antofagasta-Investment von 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 728.791 Antofagasta-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 05.11.2026 auf 31.25 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 22’774.73 GBP wert. Das entspricht einem Plus von 127.75 Prozent.

Jüngst verzeichnete Antofagasta eine Marktkapitalisierung von 32.04 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch