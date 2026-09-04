Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’389 0.0%  SPI 20’216 0.0%  Dow 53’686 1.2%  DAX 26’000 0.0%  Euro 0.9401 0.2%  EStoxx50 6’373 -0.2%  Gold 4’478 0.1%  Bitcoin 65’620 0.0%  Dollar 0.8089 0.2%  Öl 95.1 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Underweight-Analyse: Barclays Capital bewertet Allianz-Aktie
2-Billionen-Marke in Reichweite: SpaceX-Aktie zieht vor 14. Starship-Test deutlich an
Wie viel Verlust ein Avalanche-Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte
So viel Verlust hätte eine Investition in Uniswap von vor 1 Jahr bedeutet
DZ BANK bescheinigt Kaufen für Continental-Aktie
Suche...
Plus500 Depot

Antofagasta Aktie 244698 / GB0000456144

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Profitables Antofagasta-Investment? 04.09.2026 10:02:29

FTSE 100-Papier Antofagasta-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Antofagasta-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Antofagasta-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Antofagasta
42.99 CHF 0.72%
Kaufen Verkaufen

Am 04.09.2023 wurde die Antofagasta-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Antofagasta-Papier an diesem Tag 14.61 GBP wert. Bei einer 10’000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 684.463 Antofagasta-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Antofagasta-Aktie auf 39.35 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 26’933.61 GBP wert. Mit einer Performance von +169.34 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Antofagasta eine Marktkapitalisierung von 37.94 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat

Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Antofagasta plc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten