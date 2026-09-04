Antofagasta Aktie 244698 / GB0000456144
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|Profitables Antofagasta-Investment?
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04.09.2026 10:02:29
FTSE 100-Papier Antofagasta-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Antofagasta-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Antofagasta-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Am 04.09.2023 wurde die Antofagasta-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Antofagasta-Papier an diesem Tag 14.61 GBP wert. Bei einer 10’000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 684.463 Antofagasta-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Antofagasta-Aktie auf 39.35 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 26’933.61 GBP wert. Mit einer Performance von +169.34 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete Antofagasta eine Marktkapitalisierung von 37.94 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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