Alliance Trust Aktie 2494708 / GB00B11V7W98
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25.09.2026 10:02:17
FTSE 100-Papier Alliance Trust-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Alliance Trust-Investment von vor einem Jahr verdient
Bei einem frühen Alliance Trust-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit Alliance Trust-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 12.58 GBP wert. Bei einem Alliance Trust-Investment von 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 794.913 Alliance Trust-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10’922.10 GBP, da sich der Wert eines Alliance Trust-Papiers am 24.09.2026 auf 13.74 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 9.22 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Alliance Trust bezifferte sich zuletzt auf 5.04 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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