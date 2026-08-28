FTSE 100-Papier Alliance Trust-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alliance Trust von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit der Alliance Trust-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Alliance Trust-Aktie an diesem Tag 12.60 GBP wert. Bei einer 1’000-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 79.365 Alliance Trust-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’089.68 GBP, da sich der Wert einer Alliance Trust-Aktie am 27.08.2026 auf 13.73 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 8.97 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Alliance Trust eine Marktkapitalisierung von 5.14 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch