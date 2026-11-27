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27.11.2026 10:02:31
FTSE 100-Papier Alliance Trust-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alliance Trust von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Alliance Trust-Aktien verdienen können.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit Alliance Trust-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 10.56 GBP. Bei einem Investment von 10’000 GBP in das Alliance Trust-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 946.970 Alliance Trust-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.11.2026 gerechnet (13.20 GBP), wäre das Investment nun 12’500.00 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 25.00 Prozent erhöht.
Alliance Trust markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4.68 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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