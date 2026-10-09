Alliance Trust Aktie 2494708 / GB00B11V7W98
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|Rentabler Alliance Trust-Einstieg?
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09.10.2026 10:02:31
FTSE 100-Papier Alliance Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Alliance Trust-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Alliance Trust gewesen.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Alliance Trust-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 10.09 GBP. Hätte ein Anleger 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Alliance Trust-Aktie investiert, befänden sich nun 99.074 Alliance Trust-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’384.07 GBP, da sich der Wert eines Alliance Trust-Anteils am 08.10.2026 auf 13.97 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 38.41 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von Alliance Trust belief sich zuletzt auf 5.09 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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