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20.11.2026 10:02:10
FTSE 100-Papier Alliance Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alliance Trust von vor einem Jahr eingefahren
Wer vor Jahren in Alliance Trust eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit dem Alliance Trust-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Alliance Trust-Anteile bei 12.66 GBP. Bei einem Investment von 1’000 GBP in die Alliance Trust-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 78.989 Alliance Trust-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’055.29 GBP, da sich der Wert einer Alliance Trust-Aktie am 19.11.2026 auf 13.36 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +5.53 Prozent.
Alle Alliance Trust-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4.83 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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