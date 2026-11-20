Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit dem Alliance Trust-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Alliance Trust-Anteile bei 12.66 GBP. Bei einem Investment von 1’000 GBP in die Alliance Trust-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 78.989 Alliance Trust-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’055.29 GBP, da sich der Wert einer Alliance Trust-Aktie am 19.11.2026 auf 13.36 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +5.53 Prozent.

Alle Alliance Trust-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4.83 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch