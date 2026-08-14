Alliance Trust Aktie 2494708 / GB00B11V7W98
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14.08.2026 10:02:28
FTSE 100-Papier Alliance Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alliance Trust von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Alliance Trust-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Alliance Trust-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 10.20 GBP. Bei einer 10’000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 980.392 Alliance Trust-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 13.08.2026 13’627.45 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 13.90 GBP belief. Mit einer Performance von +36.27 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Alliance Trust wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5.16 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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