Alliance Trust Aktie 2494708 / GB00B11V7W98
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16.10.2026 10:02:18
FTSE 100-Papier Alliance Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alliance Trust von vor 10 Jahren eingefahren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Alliance Trust-Aktien verdienen können.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Alliance Trust-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 6.02 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1’661.130 Alliance Trust-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 15.10.2026 auf 13.91 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 23’106.31 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 131.06 Prozent angezogen.
Zuletzt ergab sich für Alliance Trust eine Börsenbewertung in Höhe von 5.10 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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