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13.11.2026 10:02:23
FTSE 100-Papier Alliance Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alliance Trust-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Alliance Trust eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Das Alliance Trust-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 5.75 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 17.391 Alliance Trust-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 13.80 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 240.00 GBP wert. Die Steigerung von 100 GBP zu 240.00 GBP entspricht einer Performance von +140.00 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Alliance Trust belief sich zuletzt auf 5.00 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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