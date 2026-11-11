FTSE 100-Papier Airtel Africa-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Airtel Africa-Investment von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Airtel Africa-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 3.04 GBP wert. Bei einem 10’000-GBP-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 3’289.474 Airtel Africa-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 10.11.2026 auf 2.86 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’414.47 GBP wert. Damit wäre die Investition um 5.86 Prozent gesunken.

Der Marktwert von Airtel Africa betrug jüngst 10.38 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch