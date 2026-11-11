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|Airtel Africa-Investmentbeispiel
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11.11.2026 10:02:29
FTSE 100-Papier Airtel Africa-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Airtel Africa-Investment von vor einem Jahr verloren
Vor Jahren in Airtel Africa-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Airtel Africa-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 3.04 GBP wert. Bei einem 10’000-GBP-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 3’289.474 Airtel Africa-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 10.11.2026 auf 2.86 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’414.47 GBP wert. Damit wäre die Investition um 5.86 Prozent gesunken.
Der Marktwert von Airtel Africa betrug jüngst 10.38 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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