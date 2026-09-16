Airtel Africa Aktie 48524116 / GB00BKDRYJ47
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16.09.2026 10:02:28
FTSE 100-Papier Airtel Africa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airtel Africa von vor einem Jahr eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen Airtel Africa-Investment verdienen können.
Am 16.09.2025 wurde die Airtel Africa-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Airtel Africa-Aktie bei 2.24 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 44.563 Airtel Africa-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.09.2026 gerechnet (3.49 GBP), wäre das Investment nun 155.70 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 55.70 Prozent.
Airtel Africa war somit zuletzt am Markt 12.52 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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