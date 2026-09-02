FTSE 100-Papier Airtel Africa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airtel Africa von vor 5 Jahren eingebracht

Das Airtel Africa-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Airtel Africa-Papier bei 0.94 GBP. Bei einem Airtel Africa-Investment von 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1’069.519 Airtel Africa-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3’659.89 GBP, da sich der Wert eines Airtel Africa-Anteils am 01.09.2026 auf 3.42 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 265.99 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Airtel Africa belief sich zuletzt auf 12.09 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch