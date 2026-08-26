Airtel Africa Aktie 48524116 / GB00BKDRYJ47
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26.08.2026 10:02:15
FTSE 100-Papier Airtel Africa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airtel Africa von vor 3 Jahren eingebracht
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Airtel Africa-Aktie gebracht.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Airtel Africa-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Airtel Africa-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 1.11 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 90.171 Airtel Africa-Anteilen. Die gehaltenen Airtel Africa-Papiere wären am 25.08.2026 301.71 GBP wert, da der Schlussstand 3.35 GBP betrug. Die Steigerung von 100 GBP zu 301.71 GBP entspricht einer Performance von +201.71 Prozent.
Insgesamt war Airtel Africa zuletzt 12.21 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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